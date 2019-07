Le sélectionneur de Kenya se rectifie après la défaite: « On a déformé mes propos »

« On sait que de temps en temps, dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses. Sous la pression notamment. On espère que ce sera le cas demain (hier lundi) », ainsi parlait Sébastien Migné, dimanche matin, en conférence de presse. Battu par le Sénégal, trois buts à zéro (3-0), hier-lundi au stade du 30 juin du Caire, le sélectionneur du Kenya s’est rectifié, est revenu sur sa déclaration d'avant-match, soutenant que ces propos ont été déformés.



« La question qui m’était posé, c’était, "est-ce que vous voyez des faiblesses dans l’équipe sénégalaise ?" J’ai dis que j’ai beaucoup à faire que de juger des faiblesses de notre équipe. Je ne vais pas m’attarder sur celles des Sénégalais. J’ai dit s’il y’a anomalie, c’est peut être de ne pas remporter une Coupe des Nations. J’ai dit c’est un fait, c’est tout. Je n’ai pas parlé de mental. C’est un site qui a repris ça, et cela a fait polémique alors que j’ai beaucoup de respect sur ce que fait Aliou Cisse. On a déformé mes propos», s’est il corrigé après la défaite.