Le syndicaliste Cheikh Diop annonce la mise en place d'une Plateforme de Lutte et d'Unité Syndicale

Comme à chaque veille de la fête du travail, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (CNTS/FC) a organisé sa traditionnelle conférence de rentrée syndicale. Cette rencontre a été une occasion, pour le SG de la CNTS/FC, de faire le bilan de la centrale syndicale.



En réponse aux luttes dans de secteurs divers, Cheikh Diop soutient avoir enregistré des efforts et réponses positives de l'état à l'actif des travailleurs.



Il s’agit en substance de l'organisation de la 3e conférence sociale sur le thème de « la protection sociale pour tous » avec des recommandations fortes, portant entre autres sur la nécessité de relever les niveaux de prestations de sécurité sociale, pour assurer la couverture du monde rural, de la généralisation de la retraite complémentaire à l'IPRES pour une meilleure adéquation des pensions.



Parmi les résultats, le SG de la CNTS/FC relève la signature de la 2ème convention collective dans le sous-secteur du pétrole portant sur le transport des hydrocarbures et la signature d'un protocole d'accords dans le secteur de l'éducation et de la formation ainsi que la mise sur pied d'un comité de suivi et d'un Conseil national pour l'éducation et la Formation afin d'accompagner la mise en œuvre et garantir la stabilité nécessaire de ce secteur hautement stratégique.



« La mise en œuvre d'un processus de négociation dans le secteur de la santé et l'acheminement vers la signature d'un protocole d'accords global sur le régime indemnitaire qui, à l'image de celui dans l'éducation et la formation concrétisera la volonté de toutes les parties d'œuvrer de manière inclusive à une sortie de crise fortement attendue par tous les usagers des services de santé ».



Selon le syndicaliste, l'accessibilité et le relèvement des plateaux techniques de santé, de même que le recrutement en nombre d'un personnel qualifié « semblent être les appendices nécessaires à ces accords afin que ce secteur puisse répondre de manière optimale à l'attente des populations ».



A Côté de ces quelques motifs de satisfaction, le SG de la CNTS/FC note des difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés dans leurs activités professionnelles et leurs conditions de vie et qui selon lui, « appellent un traitement prioritaire approprié ».



En effet, d’après lui, la paix et la stabilité dans nos Etats dépendent en grande partie de la paix et de la stabilité dans les relations de travail. Par conséquent, Cheikh Diop indique que « les inégalités persistantes portent préjudice à la croissance économique et entament, à terme, la cohésion sociale ».



C’est pourquoi, affirme-t-il, le monde du travail et les syndicalistes « doivent rester vigilants sur des points de revendications cruciaux qui tardent à trouver des solutions ».



Mise en place d'une Plateforme de Lutte et d'Unité Syndicale



M. Diop a annoncé la mise en place d'une Plateforme de Lutte et d'Unité Syndicale. « conformément à sa ligne, au regard des enjeux du moment, et en cette veille de 1er Mai fête du travail, la Cnts/ FC réitère sa volonté de continuer à contribuer au renforcement de l'unité des travailleurs et à la réorganisation des luttes par la mise en place d'une Plateforme de Lutte et d'Unité Syndicale (PLUS) qui aura comme vocation de rassembler les forces syndicales et de peser de tout son poids pour une plus grande efficacité de l'action syndicale, y compris par la formation ».