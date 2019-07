Le tabac coûte au système sanitaire sénégalais 122 milliards Fcfa, selon le ministère de la Santé

L’Etat du Sénégal a décidé de porter la taxe sur le tabac à 65%. Selon le ministère de la Santé, le tabagisme coûte 122 milliards FCFA par an au systeme de santé Sénégalais alors que le tabac ne rapporte que 24 milliards FCFA par an dont 20 milliards au fisc et 4 milliards en salaires et bénéfices commerciaux.