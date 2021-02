Le tirage au sort complet des 16es de finale de la Coupe de France

Cette fois, les clubs amateurs et professionnels vont s’affronter. Dans cette édition un peu spéciale causée par le contexte sanitaire, il fallait attendre les 16es de finale pour enfin voir les deux mondes se rencontrer. Le Gazélec, pensionnaire de National 2, recevra par exemple le LOSC. L’OM se rendra aussi chez une équipe de N2 avec Le Canet-en-Roussillon pour une confrontation qui s'annonce déséquilibrée.



L'OL recevra quant à lui Sochaux, actuel 7e de Ligue 2 mais ce tirage a été beaucoup plus capricieux pour Monaco et le PSG. L'ASM se rendra à Nice pour un derby qui promet, pendant que le vainqueur sortant devra aller à Brest. A noter que le petit poucet de la compétition, l'US Montagnarde, club de Régional 1, ira à Saumur (National 3). Les rencontres se tiendront le week-end du 6-7 mars prochain.



Le tirage au sort des 16es de finale :



Groupe A :



Valenciennes (L2) - Metz (L1)

Gazélec (N2) - LOSC (L1)

Beauvais (N2) - Boulogne-sur-Mer (Nat)

Red Star (Nat) - Lens (L1)

Groupe B :



Nice (L1) - Monaco (L1)

Rumilly-Valières (N2) - Annecy (Nat)

Saint-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2)

OL (L1) - Sochaux (L2)

Groupe C :



Aubagne (N2) - Toulouse (L2)

Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique)

Alès-en-Cévennes (N3) - Montpellier (L1)

Canet (N2) - OM (L1)

Groupe D :



Romorantin (N3) ou Mstapere (Mayotte) - Voltigeurs de Châteaubriant (N2)

Saumur (N3) - US Montagnarde (R1)

Le Puy Foot 43 (N2) - Lorient (L1)

Stade Brestois (L1) - PSG (L1)