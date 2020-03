Le vestiaire du Barça divisé sur les réductions de salaire, la dernière chance du Real Madrid dans le dossier Pogba

Le vestiaire du Barça se divise sur les salaires



C’est la question centrale dans le monde du football actuellement :les joueurs doivent-ils se voir réduire leur salaire pendant l’arrêt des championnats ? Pour plusieurs clubs, c’est oui. Mais pour d’autres, le débat continue en interne. C’est le cas au FC Barcelone notamment où l’on sait depuis quelques jours que la direction du club souhaite réduire de 70% les salaires des joueurs au sein des sections foot et basket. Problème, pour le moment les deux vestiaires y sont opposés. Mais pas tous les joueurs. C’est ce que rapporte Sport ce matin. Selon le quotidien, deux groupes se sont formés au sein du Barça dans la section football. Un premier est contre une réduction aussi importante des salaires alors que le deuxième veut accepter la proposition. Et c’est ce second groupe qui aurait le poids le plus important dans le vestiaire. C’est donc bientôt l’issue après le blocage ?



Dernière chance du Real pour Pogba

Ce matin c’est le grand retour de Paul Pogba en une du quotidien As. Le journal pro-Real Madrid indique ce jeudi au club merengue, que justement, c’est « cet été ou jamais » si la Casa Blanca veut acheter le champion du monde. En effet, La Pioche est en fin de contrat en juin 2021 avec Manchester United et Zinedine Zidane le sait : c’est un tournant cet été pour le Français. Soit il quitte le club anglais pour l’Espagne et découvre donc un nouveau club dans sa carrière. Ou alors il prolonge à MU et se voit projeter comme une des têtes d’affiche des Red Devils à long terme avec Ole Gunnar Solskjaer en tant qu’entraîneur. L’été sera chaud pour Pogba.



Quatre joueurs sauvés du suicide en Écosse



C’est une des premières conséquences de l’arrêt des compétitions suite à la crise sanitaire du coronavirus, Covid-19. La santé mentale des joueurs de foot en prend un sacré coup. Ce matin, le journal écossais, Daily Record, publie une enquête qui fait froid dans le dos. Le média explique qu’une association venant en aide aux footballeurs aurait sauvé quatre joueurs, de divisions différentes, d’une tentative de suicide. Face aux difficultés financières de leur club dans cette période, ils s’inquiétaient de l’impact sur leur salaire et leur métier et auraient donc craqué. L’association aurait reçu également des dizaines d’appels d’autres footballeurs. Après quelques semaines de confinement à travers l’Europe et d’arrêts des matches, le mental des sportifs en prend un sacré coup.