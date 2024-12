LeBron James, le jour de ses 40 ans : «Je pourrais encore jouer cinq à sept ans à haut niveau »

LeBron James est à sa 22e saison en NBA, et pour lui, il pourrait continuer encore quelques années à un niveau élevé. Mais il a admis qu’il prendra sûrement sa retraite avant, et ne fera pas de retour surprise comme Michael Jordan.



La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a fêté lundi 30 décembre son 40e anniversaire. Dans le même temps, il a déclaré qu’il pourrait jouer encore « cinq à sept ans » en NBA à un « niveau élevé », tout en admettant qu’il prendrait probablement sa retraite avant.



Le « King », qui s’exprimait après une séance d’entraînement des Lakers, a également déclaré qu’il prévoyait de terminer sa carrière en NBA avec les Lakers.



Pas de retour à la Jordan de prévu



Le jour où il arrêtera, « ce ne sera pas parce que je ne peux pas jouer à un haut niveau, a déclaré James. Pour être honnête, si je le voulais vraiment, je pourrais probablement jouer ce jeu à un haut niveau pendant encore cinq à sept ans, mais je ne le ferai pas. »



Terminer à Los Angeles, où son fils Bronnie joue depuis cette saison, « c’est le plan », a déclaré James. Il insiste : « J’aimerais que cela se termine ici. C’est ce que je souhaite. Je suis venu ici pour jouer la dernière étape de ma carrière. »



Quadruple champion NBA, James, qui en est à sa 22e saison, affiche actuellement une moyenne de 23,5 points, 9 passes décisives et 7,9 rebonds par match, avec un taux de réussite de 49,6 %. !







Avec Ouest-France