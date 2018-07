LeBron James rejoint les Los Angeles Lakers pour quatre saisons

«Quatre fois MVP de la NBA, trois fois MVP des Finales et deux fois champion olympique, LeBron James a accepté un contrat de 154 millions de dollars sur quatre ans avec les Lakers», y est-il inscrit. Cette phrase, relayée sur un compte Twitter qui, au moment de l'annonce, ne comptait même pas 15.000 abonnés, a pourtant officialisé l'une des signatures les plus inouïes de l'histoire de la ligue.



LeBron à l'Ouest, ça change tout



Pour la première fois de sa carrière, James, qui reste sur huit Finales de suite, évoluera en effet dans la conférence Ouest, celle où règnent en maître les Warriors depuis quatre saisons ; il quitte l'Ohio, son chez-lui, et Cleveland, la franchise qui l'avait drafté en 2003 et à laquelle il a offert le premier titre de son histoire en 2016 ; il rejoint les Lakers, la franchise mythique, qui avant lui a couronné Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et plus récemment Kobe Bryant, dont le départ il y a deux ans avait ouvert une nouvelle ère à Los Angeles, celle de la reconstruction.



En signant pour quatre saisons - la dernière est en option - et 154 millions de dollars, James facilite celle-ci comme aucun dirigeant des Lakers n'avait osé le rêver. La franchise californienne, avec Magic Johnson à sa tête, était déjà dans une situation assez remarquable, ayant réussi à rassembler plusieurs jeunes pousses de talent - Lonzo Ball, Brandon Ingram, Julius Randle ou Kyle Kuzma. Les voilà entourées du plus grand joueur de son ère (sans doute le plus grand de l'histoire avec Michael Jordan), qui sort tout juste de play-offs ahurissants avec les Cavs (plus de 34 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne).



Et maintenant, Leonard ?



Le plus fou, c'est que tout cela pourrait n'être qu'un début pour les Angelinos : quelques instants après la publication du communiqué, ESPN faisait savoir que Kawhi Leonard, annoncé sur le départ à San Antonio, était plus que jamais déterminé à suivre les traces de James. Avec LeBron, c'est la NBA toute entière qui vient probablement de basculer dans une autre dimension.



«Merci à l'Ohio pour ces quatre saisons incroyables, a réagi James sur son compte Instagram. Cela restera toujours ma maison.» Dans un tweet, Kobe Bryant s'est lui empressé de d'accueillir LeBron «dans la famille».