Législatives 2022 - Adolphe Diagne: La présidente regrette la faible affluence (Vidéo)

L'école Adolphe Diagne est le plus grand centre de vote de la commune de Golf Sud à Guédiawaye. Généralement la coalition ou le parti politique qui gagne ce centre, remporte la commune et se positionne bien pour le département. Toutefois, ce dimanche ce n'est l'affluence des grands jours. Contrairement à ce qui était constaté lors des derniers scrutins, les citoyens ne sont pas encore sortis. Adolphe Diagne compte plus de 13.000 inscrits. Mme Sophie Ba, présidente du centre espère que les citoyens vont sortir au cours de la journée.

Jean Louis DJIBA

