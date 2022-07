Législatives 2022: toujours pas de Carte électorale en ligne, des électeurs abandonnés par des coalitions et institutions muettes sur le processus

Et il n'y a aucune coalition qui communique sur le sujet. Elles sont toutes absorbées par une campagne électorale centrée sur des promesses. Des 8 coalitions, seules 3 disposent d’un site web: Bby Aar Sénégal et Yewwi Askan Wi . Et ce sont des sites de campagnes électorales pour les législatives. On y trouve aucune information pour les électeurs sur le processus électoral, encore moins la publication de la nouvelle carte électorale. Le site web de Benno Bokk Yakaar n’a publié aucune information sur les Législatives de 2022. D’ailleurs, il n’est pas mis à jour depuis les élections locales de janvier dernier.Les autres coalitions (Bokk Gis-Gis Liggeey, Naatangue Askan Wi, Bunt bi, Les Serviteurs Mpr, Wallu Sénégal) qui prétendent aux suffrages des sénégalais n’ont pas été capables de mettre en place un site web de campagne électorale.Quant aux institutions chargées de l’organisation (DGE) et du contrôle (CENA), leurs sites web ne sont pas des sources d’informations sur le processus électoral, l’information et la sensibilisation des électeurs sur le vote. Le site de la DGE, excepté la publication des listes de candidats et quelques informations administratives, il n’y a pas de publication d’informations sur les Législatives de 2022. D’ailleurs, c’est une publication sur les Locales qui est toujours à la Une de leur site officiel. Pour ce qui concerne le site de la CENA, c’est comme s’il n’y avait pas d’élections législatives au Sénégal. Il n’y a aucune information sur le scrutin de dimanche.Ainsi, les électeurs sont sevrés d’informations sur le processus électoral afin de les orienter et les aider à exercer leur droit de vote aussi bien par les coalitions politiques que les institutions. La seule alternative pour eux est de trouver des informations sur les Réseaux sociaux au risque d’être exposés aux Fake news.