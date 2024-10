Législatives 2024 : Écartée des listes, la jeunesse libérale décide de boycotter les élections

La jeunesse du Parti démocratique sénégalais (PDS) exprime sa vive indignation face à ses pairs. Écartée des listes législatives, l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales a décidé de "boycotter totalement" toutes les activités liées aux élections législatives, après une large concertation, selon Franck Daddy Diatta, le secrétaire national de la jeunesse libérale.



De plus, elle s'engage à organiser une réunion de son bureau exécutif national dans les plus brefs délais afin de statuer de manière définitive devant la presse, si aucune explication sérieuse "n’est fournie concernant cette situation jugée inacceptable."