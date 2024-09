Législatives 2024 : « JE NE SUIS PAS CANDIDAT... », Aliou Gérard KOÏTA

À vous citoyen.ne.s Koldois.e.s, à vous membres de différentes collectifs, associations... à Kolda victimes d'injustice, de recrutement clientéliste, à vous sympathisants et membre de PASTEF qui me demandez d'être candidat...je vous ai écouté, je vous ai entendu.



Mais, j'ai décidé par humilité de ne pas être candidat cette fois-ci pour les prochaines élections législatives du 17 Novembre 2024.



Beaucoup d'entre vous m'ont fait savoir que leur choix en ma personne pour représenter le département de Kolda se justifie par le vœu d'avoir une voix qui parle Kolda, qui parle de et pour Kolda à l'Hémicycle. Kolda est bien sûr orphelin de cette voix à travers les différentes législatures.



J’espère comme vous que d'autres le feront mieux que moi.



Assurément, nous allons continuer de nous battre avec tous les Koldois qui, d'une manière ou d'une autre, partagent notre engagement, nous battre pour Kolda, pour le Sénégal et pour l'Afrique dans et en dehors de l’Assemblée nationale.



En attendant de connaître les futurs représentants du Fouladou à la place Soweto, mobilisons-nous tous autour du PROJET pour mieux servir !



Aujourd'hui, les enjeux dépassent nos petites personnes.



En route pour la confirmation, après le massacre de Benno bokk bakkar à Kolda.