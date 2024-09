Législatives 2024 : Pastef lance les procédures d'investiture pour les candidatures départementales

Le parti Pastef Les Patriotes se prépare activement pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Dans une circulaire publiée ce vendredi 20 septembre 2024, le Secrétaire général par intérim, Ayib Daffé, a défini les modalités de candidature pour les listes départementales au scrutin majoritaire.



Il a officiellement lancé les procédures d'investiture au sein des coordinations départementales et des circonscriptions électorales à l'étranger. Selon la circulaire, les candidatures pour les postes de députés sur les listes départementales sont ouvertes du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre 2024 à minuit.



« Les coordonnateurs départementaux sont invités à organiser des réunions d'investiture le samedi 21 ou dimanche 22 septembre 2024, afin de proposer au parti les candidats titulaires et suppléants de leur département. Ces réunions doivent être annoncées au moins 24 heures à l'avance aux coordonnateurs de section », peut-on lire.



Les coordonnateurs, ou leurs remplaçants s'ils sont eux-mêmes candidats, devront transmettre au Secrétariat général, au plus tard le lundi 23 septembre 2024, un procès-verbal mentionnant les consensus ou désaccords survenus lors des réunions.



Concernant la diaspora, les sections pays doivent soumettre leurs propositions d'investiture via un procès-verbal au point focal de la circonscription législative concernée.