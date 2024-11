Législatives 2024 : Thierno Bocoum appelle les autorités à garantir des élections libres et transparentes

Thierno Bocoum, chargé de communication de la coalition Sàmm Sa Kàddu, a accompli son devoir citoyen ce dimanche en se rendant dans son bureau de vote, situé au centre « Hlm Grand Médine », à l'occasion des élections législatives. Comme de nombreux Sénégalais, il a constaté une faible affluence et a exhorté ses concitoyens à se rendre aux urnes pour accomplir leur devoir civique.



« Depuis des années, je vote dans ce centre, mais c’est la première fois que je viens sans avoir à faire la queue. Ce vide est inhabituel. Nous appelons donc les Sénégalais à se rendre massivement aux urnes pour élire ceux qui les représenteront à l'Assemblée nationale », a déclaré le président du mouvement AGIR.



Par ailleurs, Thierno Bocoum a appelé les autorités à prendre leurs responsabilités pour garantir la tenue d'élections libres et transparentes.



« Nous demandons au ministre de l’Intérieur et au ministre de la Justice de prendre leurs responsabilités. Le Sénégal a une longue tradition démocratique, et il est impératif que ces élections se déroulent dans la transparence, afin que les Sénégalais puissent choisir librement leurs députés et que chacun puisse retourner à ses occupations dès demain », a-t-il ajouté.