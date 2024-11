Législatives 2024 : faible affluence des électeurs à Tambacounda et Goudiry

Une heure après l’ouverture des bureaux de vote, les électeurs se font toujours attendre à Tambacounda. À cette heure, il n'y a pas de véritable afflux dans la capitale orientale du pays. Un constat confirmé par Marie Diouf, représentante du Forum civil à Tambacounda.



« C’est le vide. Il n’y a même pas de file d'attente. Les gens viennent au compte-gouttes. Nous sommes là, à attendre », a déploré Madame Diouf.



Par ailleurs, elle s’est interrogée sur la pertinence des 41 listes. Selon elle, cette pluralité pourrait être un facteur de démotivation pour les électeurs. « Le nombre de listes, y est également pour quelque chose. Et je me demande si les gens ont bien compris les messages véhiculés pendant la campagne. Depuis ce matin, ici au bureau de vote de Saré Guilèle 1, c’est le désert total », a-t-elle ajouté.



À Goudiry, à une centaine de kilomètres de Tambacounda, le constat est similaire. D’après Ibrahima Fofana, notable de la capitale du Boundou, les populations ne se sont pas encore mobilisées en masse. « Dans tous les cas, les trois bureaux de vote Goudiry 1, 2 et 3 ont ouvert à l’heure. Mais il n’y a vraiment pas de rush », a informé le vieux Fofana.



Dans l’ensemble, à Tambacounda comme à Goudiry, la faible affluence des électeurs dans les bureaux de vote pourrait, selon Madame Diouf, affecter le taux de participation.