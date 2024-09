Législatives 2024 : le Parti Socialiste s'allie avec la « Nouvelle Responsabilité » de Amadou Ba

À l'approche des élections législatives du 17 novembre 2024, les coalitions politiques commencent à se former. Le Parti Socialiste (PS), dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye, a annoncé son alliance avec la « Nouvelle Responsabilité », la formation politique de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle.



Le PS a exprimé sa volonté de créer une nouvelle coalition « sans exclusivité » avec les forces de l'opposition. Lors d'une rencontre ce samedi à la Maison du parti, Aminata Mbengue Ndiaye a souligné l'importance d'une collaboration pour les élections à venir.



Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades ont déjà convenu d'y aller avec Amadou Ba qui était venu les rencontrer à la Maison du parti.



« Cette séance de travail entre dans le cadre des contacts que notre parti a entrepris, conformément au mandat de nos instances habilitées, en vue d’étudier, avec vous, une forme de collaboration appropriée, en perspective des prochaines élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 », a dit la Secrétaire générale du PS.



Elle ajoute : « Convaincus que le Sénégal vaut tous les sacrifices, nous avons pris cette initiative, à la suite de plusieurs contacts informels, privilégiant ainsi les intérêts majeurs de notre pays, sur ceux de notre parti ».



D’ailleurs, Aminata Mbengue Ndiaye souligne « qu’ils (Parti socialiste et Nouvelle Responsabilité) entendent poursuivre cette démarche d’ouverture, en direction d’autres forces de progrès avec lesquelles, ils partagent les mêmes valeurs ainsi que le même amour de la patrie ».



« Vous ayant par ailleurs accordé notre confiance, en décembre 2023, en vous investissant comme le candidat du Parti socialiste, nous sommes convaincus qu’ensemble, dans un même élan, nous contribuerons à la préservation de notre unité nationale et de notre cohésion sociale mises à rude épreuve, depuis mars 2024 », a indiqué l'ancienne présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).



La Secrétaire générale du PS dit avoir « bon espoir que cette rencontre «portera les fruits attendus par nos mandants, pour qu’au soir du 17 novembre 2024, les bonnes choses soient bien à l’endroit et que notre pays se remette sur les bons rails qu’il n’aurait jamais dû quitter ».