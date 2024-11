Législatives : Bougane félicite Sonko et invite "le gouvernement à se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais*

Bougane Gueye Dany du mouvement Gueum Sa Bopp a accepté la défaite de la coalition Sam Sa Kaddu et reconnu la victoire du parti Pastef à issu de ces élections législatives de ce dimanche 17novembre. Dans une note publiée via ses plateformes, il a adressé ses félicitations à Ousmane Sonko, tête de liste dudit parti. Bougane, qui se dit fier du déroulement des élections, a remercié ses camarades de la coalition Samm sa Kaddu et a décidé de tourner la page des législatives pour se concentrer sur d'autres défis.



A en croire le leader de Gueum Sa Bopp Les Jambars "les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier".



"Je remercie mes camarades de Samm Sa Kaddu pour l’engagement et la détermination manifestées durant la campagne. Nous en tirons toutes les conséquences et réitérons notre ancrage dans l'opposition", a lancé Bougane.



Toutefois, il invite le gouvernement a travaillé pour pouvoir satisfaire les Sénégalais. "J'exhorte le camp présidentiel à désormais se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais", lit-on sur la note.



Bougane Gueye Dani voit en ces résultats une victoire de la démocratie sénégalaise et se lance déjà vers d'autres projets. "Fier de la démocratie Sénégalaise et heureux du comportement des militants et sympathisants de Gueum Sa Bopp « les Jambars ». Des défis importants nous attendent, nous sommes décidés à les relever pour le bonheur du Sénégal, objet de notre engagement", indique la note.