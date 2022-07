Législatives -Résultats Bordeaux, Suisse, Montpellier, Nantes: Yewwi Askan Wi largue Bennoo et les autres

La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi devance largement la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakkar en Europe. A Bordeaux, bureau n°1 : YAW obtient 87 voix et BBY 21. Bureau de vote n°2 (YAW 86, BBY 18). Bureau n°3 (YAW 73, BBY 21). Bureau n°4 (YAW 96, BBY 17), Bureau n°5 (YAW 88, BBY 14) .



Au niveau de Montpellier le dépouillement du bureau 1 donne également une large victoire à Yewwi Askan WI.

Sur 148 suffrages exprimés, YAW obtient les 127 voix, AAr Sénégal 2, BBY 13, Les Serviteurs 2, Wallu 2 Bokk Guiss Guiss .



En Suisse, Yewwi Askan Wi gagne avec 23 voix, Wallu 1 et BBY 3.



A Nantes les résultats provisoires. La coalition Yewwi Askan Wi Coalition rafle la mise et relègue BBY, AAR Sénégal...... très loin