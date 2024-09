Législatives anticipées du 17 novembre : le Pastef snobe les coalitions et s’en va en solo

Le Pastef a pris sa décision pour ce qui est de sa participation aux législatives anticipées. Il compte aller en solo sous sa propre bannière. La décision a été officialisée, le samedi 21 septembre, lors de la réunion de la Conférence des leaders de la coalition DiomayePrésident convoquée par le leader de Pastef Ousmane Sonko.



Rappelons que le vendredi, Sonko venait de sortir une lettre circulaire demandant à ses coordonnateurs départementaux et ceux des autres circonscriptions électorales législatives de l’extérieur de convoquer des réunions départementales d’investiture ce week-end (samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024) pour « proposer au parti les hommes et femmes investis en qualité de titulaires et suppléants au niveau de leur département ».



Une décision qui n’a pas plu à certains leaders de DiomayePrésident frustrés par leur mise à l’écart. Selon le 3eme secrétaire général adjoint Birame Khoudia Lo, les alliés « doivent céder la place aux militants de Pastef pour que le parti se positionne ». « Si bien de Yewwi Askan Wi que de l’intercalation Yewwi-Wallu, de même que ceux de DiomayePrésident, ont assez surfé sur l’aura et la force politique de Pastef »,a lancé le 3eme adjoint de Pastef.



Me Moussa Diop, leader de And Goryi et membres de la coalition DiomayePrésident qui n’est pas d’accord avec la décision du Pastef d’aller en solo aux législatives, a révélé que le Premier ministre a informé ses alliés que DiomayePrésident est « périmée par son objet ».

Suite à cela, Me Moussa Diop et son parti And Goryi ont décidé de déposer leurs propres listes.