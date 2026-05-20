Législatives au Cap-Vert : La CEDEAO salue un scrutin « calme et professionne »

La Mission d’Observation Électorale (MOE) de la CEDEAO, déployée au Cap-Vert pour les élections législatives du 17 mai 2026, a constaté un scrutin globalement paisible, ordonné et professionnel à travers l'archipel.





Dirigée par l'ancien ministre gambien des Affaires étrangères, Baboucarr-Blaise Ismaila Jagne, et composée de hauts responsables de l'organisation régionale, la délégation a supervisé les opérations de vote, notamment dans les centres de la capitale, Praia. Si quelques ajustements opérationnels isolés ont été signalés, la mission a salué la gestion calme et coordonnée des autorités électorales locales.





Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du mandat de diplomatie préventive de la CEDEAO, visant à garantir la transparence, à évaluer la participation citoyenne et à consolider les processus démocratiques dans la région.