Législatives du 17 novembre : "une élection reste toujours un baromètre de la démocratie d'un pays" (Madame Penda S. Diouf)

Dans un entretien exclusif accordé à PressAfrik, Penda Seck Diouf, présidente de la plateforme Ettu Jàmm, est revenue sur les enjeux des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, et a partagé sa vision concernant la future Assemblée nationale du Sénégal.

Ettu Jàmm, une plateforme engagée pour la paix et le respect des principes démocratiques, a activement suivi le processus électoral, tout en mettant l’accent sur les valeurs essentielles de justice, transparence et inclusivité. (Vidéo)

Babou Diallo

