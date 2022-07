Législatives juillet : Pape Diop veut « réconcilier » l’Assemblée nationale avec le peuple

Tête de liste de la coalition Bokk Gis-Gis, Pape Diop est en plein dans la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet. Dans une interview avec nos confrères de L’Observateur, l’ancien président du Senat et député-maire de Dakar a émis sa volonté de « réconcilier » l’Assemblée nationale avec le peuple.



« Nous nous sommes engagés dans la campagne pour une rupture dans la deuxième institution du pays. Nous voulons une Assemblée qui soit à la hauteur et au service des populations. Nous voulons une Assemblée qui légifère autrement et qui va dans le sens de la bonne gouvernance. Une Assemblée qui pourra disséquer les différentes lois et, s'il y a lieu, de faire des amendements. Des amendements se font mais il y a souvent des blocages de la part de la majorité », a dit Pape Diop.



Qui ajoute : « Nous voulons une Assemblée qui aura la liberté de pouvoir légiférer pour l'intérêt des Sénégalais. Egalement, une Assemblée qui va mieux communiquer avec les populations de ce qu'elle fait, comment elle le fait et quand elle le fait. Nous voulons une Assemblée qui va rendre compte au peuple après chaque session parce que les députés sont l'émanation des populations. C'est pourquoi nous devons réfléchir au rôle du député. Car dans beaucoup de pays les députés ont des indemnités qui leur permettent d'avoir une permanence dans leur localité pour y rencontrer fréquemment les populations qui le souhaitent. Nous voulons une Assemblée qui va se réconcilier avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui il y a un grand écart entre l'Assemblée nationale et les populations ».