Législatives : le Consortium "Saxxal Jamm" invite le ministre de l'Intérieur à prendre les dispositions pour un bon déroulement de la campagne électorale et du scrutin.

Dans un communiqué conjoint rendu publique ce lundi 28 octobre, la société civile réunie autour du consortium « Saxxal Jamm », condamne les incidents survenus ce week-end entre militants des différentes formations politiques.



Inquiet pour la réussite de l’organisation d’un scrutin transparent et apaisé, « Saxxal Jamm » exhorte l’ensemble des acteurs à adopter un comportement responsable, nécessaire au maintien de la paix sociale et de la stabilité politique.



Il réitère son appel à la libération des acteurs politiques en détention afin d’apaiser les tensions et invite les acteurs politiques à prioriser les débats d’idées relatifs aux questions d’intérêt national en vue de permettre aux citoyens de faire un choix éclairé concernant la prochaine législature.



Dans le document, « Saxxal Jamm », invite le ministre de l'Intérieur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir la violence et à garantir un bon déroulement de la campagne électorale et du scrutin.