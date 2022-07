Legislatives2022 à Kaffrine : Boycott des populations de Nguer (Birkilane)

Les populations de Nguer, localité située dans la commune de Keur Mbouki, département de Birkilane, région de Kaffrine (239 Km au centre ouest), ont boycotté les élections législatives qui se tiennent ce dimanche. Très remontées contre l'Etat et contre leurs autorités locales, elles ont envahi les rues ce matin pour réclamer de l'électricité.



" Nous avons décidé de boycotter les élections législatives parce que nous réclamons de l'électricité depuis toutes ces années. Toute la population est sortie dans les rues pour dire non au vote et exiger de l'électricité. Nous habitons à côté de la route nationale RN1 qui part de Kaolack à Tambacounda (Est) mais tous les villages environnants ont de l'électricité sauf nous et pourtant la haute tension est à 40 mètres des maisons", a pesté leur porte-parole Ahmed Tidiane Faye.



Ces populations interpellent le président de la République Macky Sall pour leur venir en aide rapidement.