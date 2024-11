Législatives2024 - Incident à Mbao : Abdou Karim Sall dénonce le sabotage des ses bulletins « les photos sont floues et les écrits illisibles »

Abdou Karim Sall a accompli son devoir de citoyen ce matin à l'école Ndeye Marie, située à Grand Mbao, au bureau de vote n°1, aux alentours de 10h, quelques minutes après l'heure prévue. Après avoir voté, le maire de Mbao, également tête de liste de « And Si Koluté Nguir Sénégal » (AKS), a souhaité faire une déclaration au sein du centre de vote. Cependant, on lui a demandé de sortir pour effectuer sa déclaration à l'extérieur.



Refusant cette directive, il a réagi fermement : « Ousmane Sonko a fait sa déclaration dans le centre de Nema où il a voté. Le candidat a le droit de faire sa déclaration dans le centre », a-t-il déclaré, avant de répéter qu’il ne sortirait pas.



Face à ce refus, un gendarme a contacté sa hiérarchie. Suite à cet appel, le chef de centre est venu demander au maire de Mbao de quitter le centre pour faire sa déclaration. Coopérant avec cette décision, Abdou Karim Sall a accepté de faire sa déclaration à l’extérieur.



Dans un autre registre, des militants de la liste AKS ont exprimé leur mécontentement concernant l’apparence du bulletin de vote de leur leader. « Ce matin, j'ai découvert que le bulletin est difficilement lisible. Je l'ai immédiatement informé de la situation. Ce qui se passe est grave. Les noms sur la liste sont illisibles, ce qui risque de semer la confusion et d’induire certains électeurs en erreur, voire d’empêcher certains de reconnaître le bulletin d’Abdou Karim Sall », a dénoncé un militant.



Le maire de Mbao et tête de liste de la coalition « And Si Koluté Nguir Sénégal (AKS)», a aussi dénoncé l’état de son bulletin de vote. À en croire le leader « l’image est flou et les noms illisibles. »



Brandissant un exemplaire, il a affirmé que « de tous les bulletins de vote, seul le mien est flou comme ça. Je le dénonce. J’ai appelé dans tous les bureaux de vote où mon bulletin est présent mais c’est la même chose la photo sur les bulletins sont flous et les écrits illisibles. J’informe tout le monde de cette forfaiture et qu’ils sachent que je vais saisir les autorités. »



Devant l’école Ndeye Marie de Grand Mbao, des militants du maire sont devant la porte , ils se passent le message pour reconnaître le bulletin de vote de leur leader.