Législatives2024 - Rupture confirmée entre Macky et Amadou Ba: l'APR retire ses candidats dans 46 départements

L'Alliance pour la République (APR) a mis en place une commission d'évaluation du processus de négociation et d'investiture au sein de la coalition Takku Wallu Sénégal et de l'inter-coalition de l'opposition. Cette initiative fait suite à la publication des listes de candidats investis pour les élections législatives du 17 novembre 2024.



L'examen des investitures dans plusieurs départements a constaté, à la grande "désolation" de l'APR, « le manque de sincérité, les manœuvres troubles et la tricherie » qui ont marqué la démarche de la coalition Jamm ak Njariñ. « Le schéma absurde et perfide mis en œuvre à Guédiawaye en est la parfaite illustration », accuse le parti.



Ces comportements, que l'APR qualifie d'« antipodes de l'élégance politique », ont conduit à la rupture de l'alliance avec cette "coalition dans les quarante-six départements du pays."



Cependant, malgré cette rupture actée, l'APR a découvert avec surprise l'investiture de l'une de ses responsables, Mme Néné Fatoumata Tall, en tant que colistière de M. Aliou Sall sur la liste départementale de Jamm ak Njariñ à Guédiawaye.



En conséquence, l'APR a décidé de retirer purement et simplement Mme Néné Fatoumata Tall de la liste de Jamm ak Njariñ à Guédiawaye, et appelle à un rejet systématique de cette candidature.