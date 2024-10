Législatives2024 : le Conseil constitutionnel rejette les recours visant Sonko et Barthélémy Dias

Lors de sa séance du 10 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision concernant les recours introduits contre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Les sept sages ont déclaré non fondés les recours concernant Sonko et Dias, qui sont respectivement le leader du Parti Pastef et celui de la Coalition Samm Sa Kaddu.



Il faut signaler que le Conseil constitutionnel était saisi par le mandataire de la coalition Takku Wallu Sénégal Maguette Sy. Dans cette affaire enregistrée sous le n° 68/E/24, monsieur Sy avait déposé un recours en contestation de la décision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique 024785 du 07 octobre 2024 "déclarant recevable la liste nationale des suppléants du Pastef présentée par le parti politique Pastef pour le scrutin du 17 novembre 2024".





A rappeler également que dans l'affaire n°17/E/24, le mandataire de la Coalition And Liguey Sunu Rew/A.L.S.R, Sérigne Modou Dièye avait saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en contestation de la décision du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique déclarant recevable la candidature de Barthelemy Toye Dias. Le maire de Dakar est investi par la Coalition Samm Sa Kaddu dont il est tête de liste.



En définitive, Ousmane Sonko et Bathélémy Dias bénéficient désormais de l'approbation du Conseil constitutionnel pour participer à la lutte visant à conquérir la place Soweto.