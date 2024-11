Législatives2024 : le maire de Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow reconnaît sa défaite et félicite le Pastef

Suite à la victoire du parti Pastef, lors des élections législatives du dimanche dernier, le maire de Kaffrine, tête de liste de Takku Wallu Sénégal, concède sa défaite devant Pastef. Mais Abdoulaye Seydou Sow se dit plus que jamais déterminé à œuvrer pour le développement de sa commune.



Bien que battu dans le département de Kaffrine par le parti Pastef, qui remporte les deux députés de la localité, le maire de Kaffrine, marque sa détermination à œuvrer pour le développement de sa commune.



« Les élections se sont déroulées dans la tranquillité, en paix. Les résultats sont incontestables. Je voudrais féliciter la coalition Pastef qui a gagné dans le département de Kaffrine. Le projet de Kaffrine sera poursuivi avec acharnement avec détermination », a déclaré Abdoulaye Seydou Sow.



L’ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique se dit satisfait de la performance de la coalition Takku Wallu qui a remporté les élections dans la commune de Kaffrine. Par ailleurs, Abdoulaye Seydou Sow dit que le message de la population de Kaffrine n’est pas tombé dans l’oreille de sourd.



« Je voudrais dire à la population de la commune de Kaffrine, que j’ai décrypté le message de vote massif. J’ai décrypté la confiance qu’elle nous a accordée. Nous serons plus disponible, nous serons plus présent et nous poursuivrons et allons ouvrir de nouveaux chantiers dans le développement de cette ville que nous avons à cœur », dit-il au micro de iRadio.