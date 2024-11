Législatives2024 : le maire de Rufisque Est Elimane Sakho Sembène appelle les Sénégalais à aller voter massivement

La Tête de Liste départementale de la coalition ‘’Sam Sa Kaddu’’, Elimane Sakho Sembene qui a accompli son devoir de vote au centre du Bloc scientifique, a lancé un appel pour une participation ‘’massive des électeurs’’. Le maire de la commune de Rufisque Est a, par ailleurs, appelé à des élections ‘’paisibles et stables’’ pour des élections ‘’transparentes’’.



« Je suis là pour voter, mais j’ai constaté que les électeurs ne sont pas au rendez-vous. Les bureaux de vote sont presque vides. C’est pourquoi je lance un appel aux électeurs. Il faut sortir pour que nous ayons un taux de participation très élevé pour ces législatives qui sont très importantes. Car on doit choisir les représentants du peuple à l'Assemblée nationale », a-t-il plaidé.



Par ailleurs, il a lancé un appel de ‘’paix et de stabilité’’ pour des élections ‘’transparentes’’. « Nous sommes dans une dynamique de paix de stabilité. Nous lançons un appel au calme à la paix, à la sérénité, au respect mutuel des uns et des autres. Parce que nous tous nous sommes des Sénégalais. Notre tronc commun, c’est la nation sénégalaise, la République du Sénégal qui a une forte tradition d’opération électorale que nous devons consolidé et léguer aux générations futur », dit-il.