Leipzig-Liverpool: Salah et Mané font le job (0-2)

Si Jürgen Klopp ne dort « pas beaucoup » en ce moment, son équipe respire mieux. À la peine en Championnat, éliminés des deux Coupes nationales, les Reds ont fait un pas important vers les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant une valeureuse équipe de Leipzig (2-0) mercredi, dans un match aller délocalisé à Budapest en raison des restrictions sanitaires en vigueur en Allemagne.



Cinq minutes auront suffi aux Reds pour faire basculer un duel accroché (7 cartons jaunes) et indécis, rythmé par la tête d'Olmo sur le poteau (5e) et les sorties salvatrices de Gulacsi dans les pieds de Salah (15e) et Mané (32e) en première période. Cinq minutes et deux erreurs fatales au Rasen Ball. Celle de Sabitzer, d'abord, capitaine désorienté dont la passe en retrait malhabile a profité à Salah (53e, 1-0), puis celle de Mukiele, aussi hésitant dans son placement que dans son dégagement et puni par Mané (58e, 2-0).



Sans attaquant de formation mais avec des éléments offensifs en mouvement perpétuel et du monde au milieu, le Rasen Ball, organisé dans une sorte de 3-1-4-2, a malgré tout eu les occasions pour espérer mieux, et il pourra nourrir le regret d'avoir manqué d'efficacité dans la surface anglaise. À l'image de ce duel perdu par Nkunku devant Alisson au retour des vestiaires (47e) ou de cette balle piquée par Hwang au pied du poteau dans le temps additionnel (90e+3).



