Léona Niassène: le porte-parole du Khalife dément l’interdiction de la mosquée à Ousmane Sonko

Un communiqué signé le Khalife général de Léona Niassène a créé la polémique ce vendredi sur les Réseaux sociaux. Il portait sur l’annulation de la conférence de presse prévue ce vendredi en prélude au Ziarra annuel de la famille religieuse de Kaolack et sur une invitation au leader de Pastef les Patriotes à renoncer à son intention d’effectuer la prière du vendredi à la mosquée de Léona Niassène.



Une information qui suscité plusieurs commentaires sur les Réseaux sociaux. Avant que le porte-parole du Khalifa de Léona Niassène ne s’adresse aux journalistes pour démentir la provenance du document. « Il y a des rumeurs qui ont circulé et qui prétendent que le Khalife, Cheikh Ahmet Tidiane Niasse a demandé à Ousmane Sonko de ne pas venir au Ziarra et de ne pas effectuer la prière du vendredi dans notre mosquée. Nous sommes allés nous entretenir avec le Khalifa. Et ce qu’il nous a dit c’est que lui est ouvert à tous les bords politiques. Que ce soit les gens du pouvoir comme celui de l’opposition. Il n’est intéressé que par la promotion de l’Islam et de la paix au Sénégal. Alors Ousmane Sonko peut bien venir au Ziarra, le Khalife va le recevoir », a déclaré le porte-parole de la famille de Mame Abdoulaye Niasse.