Leonardo, directeur sportif du PSG, « ne comprend pas » que OL-PSG n'ait pas été reporté

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a exprimé samedi son incompréhension face au refus de la FFF de reporter le match de D1 Arkema prévu dimanche entre l'OL et le PSG (21 heures). « Nous sommes étonnés et déçus que la Fédération ait rejetée par deux fois notre demande de report, explique le Brésilien. On avait tous les arguments pour obtenir le report, compte tenu de ce qu'il s'est passé. C'est un manque de sensibilité. On ne comprend pas. »



Le PSG avait demandé le report de cette rencontre, sommet du Championnat de France, en raison de l'agression de sa joueuse, Kheira Hamraoui, et de ses conséquences sur l'effectif parisien. Outre Hamraoui, plusieurs autres joueuses ont été entendues ces derniers jours par la police. Aminata Diallo, milieu du PSG, avait, elle, été placée en garde à vue, mercredi, avant d'être libérée jeudi sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Le 4 novembre, Kheira Hamraoui avait été agressée devant chez elle par des inconnus.