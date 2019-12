Les 14 rescapés sénégalais du naufrage ont quitté Nouakchott à bord d'un bus pour rallier Dakar

"Les rescapés seront assistés et accompagnés"



Les autorités diplomatiques sénégalaises ont mis à la disposition des rescapés du naufrage au large de la Mauritanie un bus pour qu'ils puissent rentrer au pays. Ces jeunes qui sont au nombre de 14 ont quitté Nouakchott ce samedi matin pour rejoindre le Sénégal.Selon une source de la Rfm, le ministère des Affaires étrangères a demandé à ce que les rescapés soient conduits directement à Dakar pour subir des entretiens avant d'être répartis dans leurs villes ou villages respectifs."Le discours du président de la République a été clair. C'est porter secours et assistance à nos compatriotes. Le ministère des Affaires étrangères ne dérogera pas à cette règle. Tout le nécessaire est en train d'être pris, sur instruction aussi du ministre Amadou Ba. Et naturellement, ils (les rescapés) et assistés et accompagnés", a déclaré Moise Sarr, le Secrétaire d'Etat des Sénégalais de l'extérieur.Mercredi dernier, 15 Sénégalais ont péri dans un naufrage d'une pirogue au large de la Mauritanie. La pirogue transportait plus de 150 jeunes qui voulaient rejoindre l'Espagne.