Les 3 cibles XXL du FC Barcelone pour le mercato, Thomas Tuchel fait déjà jaser en Angleterre

Gros chantier à venir pour Barcelone

La méthode Tuchel interroge

Les révélations de Pogba

Le Barça veut étoffer son effectif, mais pas n’importe comment. Le club catalan veut le faire à moindre coup et va se tourner vers des joueurs libres comme l’annonce Mundo Deportivo. Beaucoup de joueurs terminent leur contrat en 2026 et Barcelone ne veut pas être pris de court si des prolongations échouent. C’est particulièrement le cas en défense centrale. En ce sens, le profil de Jonathan Tah plaît, une offre a été transmise à Leverkusen. À gauche, seul Alejandro Baldé est disponible. Pour doubler le poste, Alphonso Davies est envisagé. Longtemps annoncé au Real, les négociations patinent et le Barça veut en profiter pour le chiper entre les doigts de Florentino Pérez. Hansi Flick, son ancien coach, est un argument supplémentaire pour l’attirer. Dernier poste ciblé, celui de buteur. Lewandowski donne satisfaction, mais il vieillit. Jonathan David rêve de porter le maillot du Barça et est prêt à attendre l’offre du club. Réponse à partir du 1er janvier pour voir si ces dossiers avancent.En Angleterre, la nomination de Thomas Tuchel fait beaucoup parler. L’objectif de l’allemand est clair : remporter la Coupe du monde 2026 comme le détaille le Daily Star. Sauf que plusieurs éléments jouent en sa défaveur. D’abord, c’est la date de sa prise de fonction qui interroge le Daily Mail. Car oui, c’est Lee Carsley qui va continuer d’assurer l’intérim jusqu’en 2025. Tuchel ne prendra ses fonctions qu’au 1er janvier prochain. Il a déjà peu de temps pour performer de suite, alors pourquoi en perdre plus et ne pas mettre ses automatismes et ses repères plus vite ? Un reproche encore plus gonflé compte tenu de son salaire mirobolant de presque 6M€ pour disputer à peine une quinzaine de matchs. Il est le sélectionneur le mieux payé au monde. Le Daily Star de son côté craint le caractère volcanique de l’entraîneur, en rappelant que dans l’ensemble de ses clubs, des tensions avec sa direction ont éclaté. Voilà comment le média présente cette décision : la fédération anglaise a fait confiance à un homme qui pourrait commencer une dispute dans une pièce vide. Tuchel est attendu au tournant. Tout autre résultat qu’une victoire en 2026 sera considéré comme un échec.En plus de l’Équipe et la Gazzetta dello Sport, le Daily Mail a eu l’opportunité de réaliser un long entretien avec Paul Pogba. Dans ses pages intérieures, le quotidien britannique s’est intéressé à son lien avec l’Angleterre et son passage à Manchester United. La Pioche a évoqué sa relation avec José Mourinho, qui a pu parfois être toxique. Il a avoué s’être disputé parfois violemment avec le Special One. Mais malgré tout cela, il apprécie encore le Portugais et garde un bon souvenir de lui. Pogba a aussi révélé qu’il souhaitait s’en aller à l’issue de la première saison avec Ole Gunnar Solskjær. La motivation n’était plus là et il voulait aller voir ailleurs, sauf qu’Ed Woodward, PDG de l’époque a finalement bloqué son transfert. En grand professionnel, Pogba a pris sur lui et a continué à travailler.