Les Armées sénégalaise et gambienne lancent une patrouille conjointe de trois (3) jours dans la zone transfrontalière

À partir de ce jeudi, les Armées sénégalaise et gambienne entameront une patrouille conjointe de trois jours dans la zone transfrontalière, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Le document d'informer : « cette opération, sous la direction de la zone militaire numéro 3 des Armées sénégalaises et du 2e bataillon gambien, vise à renforcer la coopération entre les deux pays pour garantir la sécurité transfrontalière ». La DIRPA, via un message partagé sur le réseau social X, a souligné l'importance de cette initiative dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région.



« Cette activité opérationnelle a aussi été marquée, notamment, par des consultations médicales gratuites au profit des populations des villages de part et d'autre de la frontière », souligne le communiqué parvenu à PressAfrik.



La patrouille se conclura en présence des gouverneurs de Kaolack (Sénégal) et de Karang (Gambie), symbolisant l'engagement conjoint des autorités locales pour la sécurité régionale.