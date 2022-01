Les Comores décimés par 12 cas positifs à 48 heures du 8e de finale contre le Cameroun

Vent de panique pour la sélection comorienne ! Ce samedi, la Fédération de football des Comores a communiqué sur ses réseaux sociaux la présence de 12 cas de Covid au sein de la sélection, dont le coach Amir Abdou ainsi que les deux seuls gardiens, Moyadh Ousseini et Ali Ahamada.



Les Comores, 3es du groupe C derrière le Maroc et le Gabon, participent pour la première fois de leur histoire à la Coupe d'Afrique des nations, dont ils ont atteint les 8es de finale. Leur match face au Cameroun, le pays-hôte, est prévu lundi à 20 heures, rappelle RMC Sport.