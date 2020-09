Les Émirats arabes unis impliqués dans l'attaque meurtrière d'un drone en Libye

La BBC a découvert de nouvelles preuves qu'un drone exploité par les Émirats arabes unis a tué 26 personnes non armées dans une académie militaire de Tripoli, la capitale libyenne, en janvier 2020.



Au moment de l'attaque, Tripoli était assiégée par la soi-disant Armée nationale libyenne (LNA), qui a nié la responsabilité de l'attaque et a laissé entendre que les cadets avaient été tués par des bombardements locaux.



Mais une enquête de la BBC Africa Eye et de la BBC Arabic Documentaries a trouvé des preuves que les cadets ont été touchés par un missile tiré par un drone des EAU. Les EAU ont précédemment nié toute intervention militaire dans le conflit libyen.