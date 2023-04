Les États-Unis annoncent un cessez-le-feu de 72 heures au Soudan

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé dans un communiqué que les deux belligérants soudanais et avaient accepté une trêve de 72 heures dans le pays, à compter de mardi 25 avril minuit. Le fruit de deux jours de tractations avec les deux intéressés, les généraux Abdel Fattah Al Burhan et Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemedti », a-t-il dit, alors que les explosions, les raids aériens et les tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum.

