Les États-Unis envisagent des restrictions de voyage pour 43 pays

Quarante-trois nations risquent de se voir imposer des restrictions d'entrée sur sol américain. Certaines pourraient être totalement interdites d'entrée.



Les États-Unis réfléchissent à la mise en place de sévères restrictions d’entrée dans le pays pour des voyageurs en provenance de 43 pays, a rapporté vendredi le New York Times. Citant des responsables préférant conserver l’anonymat, le journal précise que ces pays seraient classés en trois catégories. La catégorie rouge comprend les pays dont les ressortissants seraient totalement interdits d’entrée aux États-Unis: l’Afghanistan, le Bhoutan, Cuba, l’Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen.



Dix autres pays – la Biélorussie, l’Érythrée, Haïti, le Laos, la Birmanie, le Pakistan, la Russie, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Turkménistan – seraient classés dans la catégorie orange et verraient leurs visas fortement restreints. «Dans cette catégorie, les voyageurs d’affaires fortunés pourraient être autorisés à entrer, mais pas les personnes voyageant avec un visa d’immigrant ou de touriste», précise le New York Times. Les citoyens des pays de la catégorie orange devraient en outre se soumettre à des entretiens en personne pour obtenir un visa.



Vingt-deux autres pays figurant sur la liste jaune auraient pour leur part 60 jours pour répondre aux questions des États-Unis, sous peine d’être placés dans une catégorie plus restrictive. Les responsables interrogés par le New York Times ont indiqué que «la liste a été élaborée par le département d’État voici plusieurs semaines et que des changements sont probables avant qu’elle ne parvienne à la Maison-Blanche».



En arrivant au pouvoir, Donald Trump a gelé le programme d’admission des réfugiés aux États-Unis et la quasi-totalité de l’aide à destination de l’étranger. Il a en outre demandé à son gouvernement d’identifier les pays dont les ressortissants devraient être interdits d’entrée aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Lors de son précédent mandat, le républicain avait signé en 2017 un décret interdisant l’entrée sur le sol américain aux ressortissants de plusieurs pays majoritairement musulmans, dont la Syrie en guerre.