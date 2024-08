Les États-Unis ont achevé le retrait militaire de leur dernière base au Niger

Au Niger, les Américains achèvent le retrait de leur armée. Ils ont fermé, ce lundi 5 août, leur dernière base, située à Agadez. En mars dernier, Niamey avait dénoncé l'accord de coopération militaire avec Washington, en considérant qu'il était « illégal » et « injuste ». Dans la foulée, les États-Unis s'étaient engagés à quitter le pays, avant le 15 septembre.



L'armée américaine l'a annoncé : il ne reste plus aucun soldat ni aucun matériel sur sa base aérienne 201 d'Agadez. Une cérémonie de transfert des installations s'est déroulée, ce lundi 5 août, en présence d'officiers des deux pays, selon un média local.



Deux cents militaires se trouvaient encore récemment sur ce site stratégique, depuis lequel étaient opérés des vols de surveillance et de reconnaissance à travers le Sahel. En juillet, huit cents soldats avaient déjà quitté la base de Niamey.



Seul « un petit groupe d'Américains » est toujours présent dans l'ambassade des États-Unis, a indiqué un responsable militaire américain, sans détailler leurs fonctions.