Les États-Unis rêvent d'une «nouvelle route de la soie» concurrente à celle de la Chine

Est-ce la réponse américaine aux « nouvelles routes de la soie » de Pékin ? Les États-Unis ont proposé, en marge du 18e sommet du G20, un ambitieux projet de couloir logistique reliant l’Inde, l’Europe et même le Moyen-Orient. Un accord de principe a été signé, samedi 9 septembre à New Delhi, entre les États-Unis, l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Union européenne, la France, l’Allemagne et l’Italie, annonce la Maison Blanche.

RFI

