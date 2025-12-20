Les Journées de Chimie du Sénégal : un record de participation et d’ambition

Diamniadio a vibré au rythme de la science cette semaine. L’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) a accueilli la 7ème édition des Journées Annuelles de Chimie du Sénégal (JACS). Entre records de productivité scientifique et enjeux de santé publique, cet événement souligne la place prépondérante du pays dans la chimie mondiale.



​Chercheurs, industriels et décideurs se sont retrouvés autour d'une thématique cruciale : la contribution des sciences chimiques au développement durable. L'objectif est clair, ‘’mettre la science au service du progrès économique tout en préservant l'environnement et la santé des populations’’.



​Selon le Professeur Modou Fall, président du comité sénégalais pour la chimie, le pays de la Teranga ne se contente pas de suivre la cadence mondiale, il l’impose.



​« Le Sénégal est un peu en avance sur beaucoup de pays dans le domaine de la chimie. Nous sommes représentés dans les différentes instances mondiales et africaines », a-t-il affirmé.

Le Sénégal fait d'ailleurs partie du cercle très restreint des quatre pays africains membres de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC). Cette influence s'étend au niveau continental, le pays ayant déjà accueilli la septième assemblée générale de la Fédération des sociétés africaines de chimie l'année dernière.



​L'édition de cette année marque un tournant historique en termes de recherche. Avec 110 communications scientifiques présentées, les JACS ont battu leur record de participation. Cette effervescence témoigne du dynamisme des laboratoires nationaux et de l’engagement des chercheurs sénégalais.



​Au-delà des laboratoires, ces journées visent à impacter directement le quotidien des Sénégalais. Le Professeur Fall, s'exprimant sur les ondes d’iRadio, a souligné le rôle de veille de la communauté scientifique face aux dérives industrielles.



​Un point d'honneur a été mis cette année sur la sécurité sanitaire : Alerter la société sur les pratiques de fabrication douteuses. Sensibiliser sur les dangers de certains produits cosmétiques, un sujet de santé publique majeur au Sénégal.



​En somme, ces journées ne sont pas seulement un rendez-vous académique, mais une véritable plateforme d'action où la chimie devient un levier pour une société plus sûre et plus innovante.



