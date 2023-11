Les Leaders et Alliés du Candidat Ousmane Sonko (Lacos) appellent à une grande marche le 17 novembre

Pour inviter l'Etat du Sénégal à se soumettre aux deux décisions qui seront prises par les deux juridictions si elles sont favorables au leader de PASTEF, les Leaders et Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS), appellent à manifester le 17 novembre. A noter que c’est le même jour où la cour de la CEDEAO et la Cour Suprême vont livrer leur décision sur la réintégration de M. Sonko sur les listes électorales.



Ce regroupement, qui compte des personnalités comme Habib Sy, Dame Mbodj ou encore Maimouna Bousso, a décliné un premier plan d'actions. "Rien ne peut empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Nous allons faire face à ce régime dictatorial qui veut l'écarter de la course à la présidentielle. C'est un combat contre l'injustice et nous allons le mener jusqu'au bout. Seule la lutte libère", a déclaré Ayib Daffé.