Numérique : la CEDEAO évalue les offres pour le déploiement d’un second câble sous-marin en Afrique de l’Ouest

La Commission de la CEDEAO réunit actuellement à son siège d'Abuja des délégués et des responsables de cinq pays de la sous-région : la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone. Cet exercice d'évaluation crucial se déroule du 29 juin au 10 juillet 2026. L'objectif principal de cette réunion est d’examiner les propositions techniques et financières pour la fourniture de capacité de câble sous-marin.



Cette démarche vise directement à renforcer la redondance et la résilience de la connectivité numérique au sein de ces différents États. Cette session marque une étape décisive dans le processus de passation de marchés pour une initiative multinationale d'envergure. L'ambition de ce projet est de déployer un second câble sous-marin dans les nations concernées, afin de sécuriser durablement leur accès au réseau mondial.



Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre global du Programme d’Intégration Numérique Régionale en Afrique de l’Ouest (WARDIP). Cette vaste initiative sous-régionale bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale.