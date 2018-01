Les Unes des journaux sportifs en Espagne du 19 janvier 2018

MARCA

Avec son but à la 89ème minute face à Leganés, Asensio permet au Real Madrid de se rapprocher de la demi-finale de Coupe du Roi.

SPORT

Opération prolongation pour le Barça. Les Catalans ne souhaitent pas perdre leurs joueurs et ont prolongé le contrat de Piqué jusqu'en 2022. Les prochains sont Sergi Roberto, Jordi Alba et Samuel Umtiti.

Mundo Deportivo

Le défenseur central du Barça, Gerard Piqué, a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2022. Sa clause libératoire est passée à 500 millions d'euros.

Estadio Deportivo

Le Real Betis pense à prolonger Fabian et faire de lui un des joueurs les mieux payés de l'équipe. Sa clause libératoire pourrait passer à 35-40 millions d'euros.

Source: Besoccer