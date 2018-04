Les accords signés entre le Sénégal et le Cap-Vert ce jeudi

Le Président Fonseca a été reçu ce jeudi par son homologue sénégalais le Président Macky Sall avec qui il a signé des accords dans le domaine de la justice, la santé, la communication sociale et de l’environnement.



« Nous avons convenu de renforcer la coopération commerciale, économique et nous allons à travers les nouveaux accords signés notamment celui de la non-double imposition », a indiqué le Président Macky Sall face à la Presse.

Les deux chefs de l’Etats entendent nouer des relations solides dans les domaines maritimes et aériens. « Nous allons baliser le chemin pour les hommes d’affaires des deux pays. En ce qui nous concerne, nous feront en sorte que la connectivité et les relations de transports soient améliorés tant sur le plan maritime que sur le plan aérien. Pour la liaison maritime l’étude de faisabilité est déjà faite.» a-t-il poursuivi.



Un partenariat aérien

«Nous venons de lancer une compagnie air Sénégal SA qui pourra travailler avec Inter Cap-vert. Et faire en sorte qu’il y ait une liaison quotidienne entre Dakar et Praia », a ajouté le Président Macky Sall.



Macky dit également être disposé à poursuivre les relations d’intégration économique et souhaite que cette coopération soit renforcée et que la CEDEAO accompagne le Cap-Vert pour que les questions d’isolement et d’enclavement soient définitivement vaincues.



Le Président Fonseca satisfait du traitement réservé aux Cap-verdiens

Le président du Cap-Vert Jorge Carlos Fonseca qui estime que le Sénégal est une référence en Afrique, en termes démocratie. Il a salué les bonnes relations qu’il entretient avec son homologue sénégalais. Mais, également le bon traitement que ses compatriotes reçoivent au Sénégal.



Selon lui, "de 2015 à 2018, 98% des Sénégalais qui demandaient à entrer au Cap-Vert ont été reçus.

Il ajoute que "le nombre des Sénégalais qui sont en règle au Cap-Vert a atteint les 4 300 individus". Toutefois, il a précisé que le nombre devrait atteindre les 6 mille voire 7 mille si on s’y ajoute ceux qui ne sont pas en règle.



Le président du Cap-Vert Jorge Carlos Fonseca est en visite au Sénégal pendant son séjour au Sénégal, a prévu de se rendre à l’Assemblée nationale, à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et à Thiès avant de rentrer le dimanche.