Les agents du COUD alertent: "nos vies sont en danger avec les étudiants"

Les agents du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) sonnent l'alerte après l'agression d'un des leurs suite à des échauffourées avec les étudiants. En conférence de presse, ce mardi 26 novembre ils ont appelé l'Etat à se pencher sur leur sécurité. "Nous sommes 1028 agents dans une université qui compte plus de 100 mille étudiants. Et à chaque fois qu'ils ont un problème avec l'administration, nous sommes agressés et violentés. Nous lançons l'alerte à l'Etat du Sénégal. Nos vies sont en danger", s'est plaint le porte-parole du jour des agents du Coud.



Selon lui, les agents sont là pour servir les étudiants qu'ils considèrent comme leurs propres enfants. Il en appelle à la responsabilité et au sens humain de ces derniers.