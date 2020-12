Les anciens élèves du CEM "Les Pionniers du Syndicalisme Africain" veulent reconstruire leur établissement formateur

Les anciens élèves (générations 80-90) du CEM "Les Pionniers du Syndicalisme Africain" vont faire ce samedi 19 décembre une remise d'un important lot de matériel à leur établissement formateur. Ils vont également profiter de cette cérémonie pour lancer leur campagne "AND DEFERAT (Ensemble pour reconstruire)" et annoncer leur projet de levée de fonds pour la reconstruction du CEM où ils ont fait leurs premières classes après les études primaires.



Le DAGE du ministère de l'Education nationale, les anciens élèves, les autorités administratives, les élus des collectivités territoriales de la zone, les bonnes volontés, ONG, entreprises et partenaires au développement sont appelés à contribuer pour reconstruire cet établissement menacé de ruine.



Le lots de matériel offert par les anciens élèves du CEM