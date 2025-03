Les assurances de Cheikh Tidiane Dièye sur la relance du chantier du barrage de Sambangalou

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a donné des assurances quant au démarrage effectif du chantier du barrage de Sambangalou, deuxième composante du projet énergie de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Il promet un « dispositif de suivi très serré » pour atteindre les objectifs assignés à cet ouvrage.



« Il y aura rapidement un démarrage de ce chantier important, et les experts nous ont déjà donné un certain nombre de repères et de dates. On peut considérer que le démarrage est déjà effectif et cette visite est une sorte de déclencheur », a-t-il déclaré.



Cheikh Tidiane Dièye effectuait une visite du chantier de ce barrage, ce week-end, en compagnie était en compagnie de son homologue bissau-guinéen Malam Sambou (Ressources naturelles) et guinéen Aboubacar Camara (Energie, Hydraulique et Hydrocarbures).



Le ministre gambien de l’Environnement et des Ressources naturelles, Rocky John Manjang, a également pris part à cette visite, en même temps que le haut-commissaire de l’OMVG, Demba Diallo, et la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré.



« Les experts ont bien travaillé avec les entreprises. Des décision ont été prises en termes d'engagement et de rediscussions parce qu’on s’est beaucoup entendu sur la façon de changer certaines choses pour aller de l’avant et faire mieux », a fait savoir le ministre l’Hydraulique et de l’Assainissement



Selon Cheikh Tidiane Dièye, « tous les engagements et décisions pris en termes de redistribution pour régler les questions économiques et financières seront respectés dans leur globalité ».



« Le responsable de l’entreprise vient de nous montrer tout le matériel déjà sur place, et à très brève échéance, la remobilisation du personnel se fera. Beaucoup de jeunes de Kédougou vont sans doute reprendre leur travail », a-t-il rassuré.