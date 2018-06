Les astronomes fixent la Korité pour le vendredi prochain

L’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA) prévient les musulmans que le croissant lunaire ne sera visible que le jeudi. En effet, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, cette instance informe que «la conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Mercredi 13 Juin à 19h44mn24s GMT. Ce moment marque la fin d’un tour de la Lune autour de la Terre et le début d’un nouveau tour. Elle se produira après le coucher du Soleil prévu à 19h39, rendant impossible toute observation du croissant lunaire ce jour».



Pour ceux qui vont observer la lune mercredi, l’ASPA soutient que la conjonction aura lieu à 19h44 après le coucher du Soleil, rendant «impossible de voir La Lune qui se couchera donc avant le Soleil. Il est important de signaler que pour le monde entier, la Lune se couchera avant le Soleil».



Mais, informe-t-elle, la lune sera visible à l’œil nu le jeudi 14 Juin. Car ce jour-là, «la zone de visibilité couvrira l’ensemble des pays d’Afrique où le ciel est dégagé. La Lune se couchera à 20h31, soit 52mn après le Soleil qui se couche à 19h39, ce qui est largement suffisant, avec un ciel dégagé, pour apercevoir le croissant correspondant à 1,58% de surface éclairée».



Cependant, elle fait savoir que «le croissant du Vendredi 15 Juin sera âgé de 2 jours et se couchera à 21h33, soit 2h après le coucher du Soleil. Ce qui est impossible pour un premier croissant de Lune».