Les auditions de Kilifeu et Simon reportées à mercredi

Kilifeu et Simon feront face au juge du deuxième cabinet demain, mercredi, à 9 heures. Selon les informations de Libération online, le magistrat a reporté leurs auditions à cette date le temps de prendre connaissance du dossier de la Dic.



Pour mémoire, Kilifeu et Simon du mouvement Y en a marre ont été déférés au parquet lundi, en même temps que leur accusateur Thierno Amadou Diallo qui devait être libéré de prison dans les prochains jours. Les mis en cause sont poursuivis pour "faux et usage de faux" entre autres délits, dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.